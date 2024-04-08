В Ізраїлі заявляють про вбивство командувача сил спецпризначення "Хезболли"

Ізраїльська авіація завдала удару на півдні Лівану внаслідок якого загинув командир сил "Радван" Алі Хассін.

Внаслідок авіаудару ЦАХАЛу на півдні Лівану був вбитий командир сил "Радван" Алі Хассін, пише The Jerusalem Post.

Удар, внаслідок якого загинув Алі Хассін, був завданий по південній частині Лівану. Разом із командиром "Радвана" було вбито ще двох бойовиків "Хезболли".

За даними ЦАХАЛу, Хассін був відповідальним за планування та здійснення терактів проти мирних жителів на півночі Ізраїлю.