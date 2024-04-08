В Ізраїлі заявляють про вбивство командувача сил спецпризначення "Хезболли"

Внаслідок авіаудару ЦАХАЛу на півдні Лівану був вбитий командир сил "Радван" Алі Хассін, пише The Jerusalem Post.
Удар, внаслідок якого загинув Алі Хассін, був завданий по південній частині Лівану. Разом із командиром "Радвана" було вбито ще двох бойовиків "Хезболли".
За даними ЦАХАЛу, Хассін був відповідальним за планування та здійснення терактів проти мирних жителів на півночі Ізраїлю.
- Ізраїль вивів додаткові наземні війська з південного сектора Смуги Гази, залишивши там лише одну бригаду.
- На початку минулого тижня стало відомо, що офіційні особи Ізраїлю та США провели віртуальну зустріч, на якому обговорили питання Рафаху. Американці закликали Ізраїль застосовувати більш цілеспрямований підхід до нападу на хамасівців, не починаючи великого наземного наступу.