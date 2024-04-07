У ЦАХАЛі заявили, що Ізраїль скорочує війська на півдні Смузі Гази

Незрозуміло, чи затримає виведення військ давно анонсоване вторгнення в місто Рафах.

Ізраїль вивів додаткові наземні війська з південного сектора Смуги Гази, залишивши там лише одну бригаду, пише Reuters з посиланням на речника ЦАХАЛу.

Видання додає, що військові скорочують чисельність у Газі з початку року для вивільнення резервістів і під все більшим тиском союзника Ізраїлю Вашингтона щодо покращення гуманітарної ситуації.

Водночас ЦАХАЛ не деталізує причини цього рішення чи кількість залучених солдатів.

Незрозуміло, чи затримає виведення військ давно анонсоване вторгнення в місто Рафах на півдні Гази для повної ліквідації ісламістського руху “Хамас”, який править палестинським анклавом. Палестинські жителі міста Хан-Юніс, яке в останні місяці зазнало ізраїльських бомбардувань, заявили, що бачили, як ізраїльські війська залишали центр міста і відступали до східних районів.

Зазначимо, зараз Єгипет готується до проведення нового раунду переговорів, спрямованих на досягнення угоди про призупинення вогню та звільнення заручників.