У ЦАХАЛі заявили, що Ізраїль скорочує війська на півдні Смузі Гази

Ізраїль вивів додаткові наземні війська з південного сектора Смуги Гази, залишивши там лише одну бригаду, пише Reuters з посиланням на речника ЦАХАЛу.
Видання додає, що військові скорочують чисельність у Газі з початку року для вивільнення резервістів і під все більшим тиском союзника Ізраїлю Вашингтона щодо покращення гуманітарної ситуації.
Водночас ЦАХАЛ не деталізує причини цього рішення чи кількість залучених солдатів.
Незрозуміло, чи затримає виведення військ давно анонсоване вторгнення в місто Рафах на півдні Гази для повної ліквідації ісламістського руху “Хамас”, який править палестинським анклавом. Палестинські жителі міста Хан-Юніс, яке в останні місяці зазнало ізраїльських бомбардувань, заявили, що бачили, як ізраїльські війська залишали центр міста і відступали до східних районів.
Зазначимо, зараз Єгипет готується до проведення нового раунду переговорів, спрямованих на досягнення угоди про призупинення вогню та звільнення заручників.
- На початку тижня стало відомо, що офіційні особи Ізраїлю та США провели віртуальну зустріч, на якому обговорили питання Рафаху. Американці закликали Ізраїль застосовувати більш цілеспрямований підхід до нападу на хамасівців, не починаючи великого наземного наступу.
- Сторони запланували провести особисті перемовини.
- Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу раніше заявив, що Армія оборони Ізраїлю готується виселити з Рафаху понад мільйон палестинських мирних жителів, надавши їм достатню допомогу, і після цього атакувати місто.