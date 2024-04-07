ГУР: у РФ палає ще один військовий об'єкт
ГУР: у РФ палає ще один військовий об'єкт
Харків зазнав обстрілу
Харків зазнав обстрілу
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Непалець дезертирував із російської армії і розповів про накази розстрілювати важкопоранених солдатів
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
Українські євангелісти потребують підтримки Америки
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
У профільному комітеті розглянули і ухвалили правки до мобілізаційного закону
Устигнути до літа: як Україні уникнути віялових відключень світла
Устигнути до літа: як Україні уникнути віялових відключень світла
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Порошенко заявив, що балотуватиметься у президенти України після завершення бойових дій
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
Ворог намагався прорвати оборону на трьох напрямках, − Генштаб
ГоловнаСвіт

Новим президентом Словаччини став соратник Фіцо — Петер Пеллегріні

Словаччина бере вектор на Росію.

Новим президентом Словаччини став соратник Фіцо — Петер Пеллегріні
Фото: EPA/UPG

У Словаччині за результатами голосування у другому турі президентських виборів перемогу здобув соратник проросійського Роберта Фіцо та експікер парламенту Петер Пеллегріні з 53,12% голосів.

Про це пише "Бабель" з посиланням на Статистичне управління Словаччини.

Так, за ексголову МЗС Івана Корчока, проголосували 46,87% виборців. Пеллергіні здобув 53,12% голосів.

Фото: скріншот

Посада президента у Словаччині здебільшого церемоніальна — він є головнокомандувачем збройних сил, має право вето на ухвалені парламентом закони, ратифікує міжнародні договори, призначає вищих суддів.

Петер Пеллегріні — лідер лівої партії "Голос", що входить до коаліції разом з партією премʼєр-міністра Роберта Фіцо "Курс — соціальна демократія". Він активно поділяє позицію уряду Словаччини щодо стандартизації відносин з Росією. А також вважає, що санкції проти Москви в більшості випадків неефективні і негативно позначилися на жителів Словаччини.

  • Роберт Фіцо повернувся до влади після перемоги на виборах минулого року, пообіцявши припинити державну військову допомогу Україні. У минулому прем’єр робив проросійські заяви та критикував санкції проти Москви.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies