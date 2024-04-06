США застерегли Китай від тісної співпраці з Росією, — FT

Це одне з найбільш жорстких попереджень США на адресу Пекіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив союзникам тривожну інформацію про ймовірні масштаби співпраці між Китаєм та Росією. У Мінфіні США попередили офіційний Пекін щоод серйозних наслідків для компаній, які допомагають РФ товарами та технологіями для ВПК.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Видання з посиланням на трьох неназваних посадовців зазначило, що держсекретар США Ентоні Блінкен у спілкуванні з колегами у ЄС і НАТО повідомив, що Китай допомагає Росії "у масштабах, що викликають занепокоєння", надаючи інструментарій і технології.

Як повідомили джерела, Блінкен назвав серед ключових елементів такої допомоги ту, що спрямована на виробництво оптичного обладнання, пропелентів та обладнання у космічній сфері та сказав, що це "не лише сприяє агресії Росії проти України, а й загрожує іншим країнам".

Один зі співрозмовників додав, що це пролунало як "дуже чіткі попередження", і що "стався зсув і це відчувалося у кімнаті, … відбувся новий розвиток подій".

Блінкен у розмовах із союзниками закликав їх до трьох кроків – прямо говорити на цю тему з Китаєм під час двосторонніх контактів, публічно висловлювати стурбованість поглибленням співпраці між Китаєм і Росією та вживати заходів проти компаній, які явно допомагають російському ВПК.

Особливо стурбовані наданням пального для ракет в офісі Байдена.

Після дискусій у китайському Гуанчжоу у п’ятницю й суботу Мінфін США опублікував комюніке, згідно з яким міністерка фінансів Дженет Єллен "наголосила, що компанії, зокрема компанії у КНР, не мають надавати матеріальної підтримки для війни Росії проти України… та (попередила про) значні наслідки, якщо вони будуть це робити".

Financial Times зазначає, що це одне з найбільш жорстких попереджень США на адресу Пекіна.