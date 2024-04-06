Ненсі Пелосі разом із демократами палати представників вимагає від Байдена припинити поставки зброї Ізраїлю, The Guardian

Низка конгресменів нагадала про гуманітарну кризу у Смузі Гази та нещодавній удар по гумконвою.

Понад 30 демократів з Конгресу США, зокрема і ексспікерка Палати представників та ключова союзниця американського президента Ненсі Пелосі, 5 квітня підписали лист до президента Джо Байдена та державного секретаря Ентоні Блінкена та закликали припинити постачання зброї Ізраїлю, пише The Guardian.

«У світлі нещодавнього обстрілу працівників гуманітарних організацій, а також гуманітарної кризи, що постійно поглиблюється, ми вважаємо невиправданим схвалення цих поставок зброї», – йдеться в листі.

Його підписали Пелосі та 36 інших демократів, включаючи Барбару Лі, Рашиду Тлаїб і Александрію Окасіо-Кортес.

Демократи також закликали США утриматись від майбутніх поставок зброї, поки не завершиться американське розслідування авіаудару по гуманітарному конвою World Central Kitchen. Або ж поки Ізраїль «не зменшить достатньою мірою шкоду, якої завдає цивільному населенню Гази».

За день до підписання листа, 4 квітня, провідні сенатори з Демократичної партії посилили тиск на Білий дім з вимогою діяти. Через кілька годин після того, як Джо Байден закликав Ізраїль вжити заходів для захисту цивільного населення та гуманітарних працівників у Газі та пригрозив можливістю припинити військову підтримку з боку США.

Прогресивний сенатор Берні Сандерс висловився найрішучіше. Він заявив, що «Ізраїль не повинен отримати жодного цента військової допомоги», доки суттєво не полегшить постачання продовольства в регіон, який, як підозрюють США, вже бореться з голодом.

«Ми спостерігаємо одну з найгірших гуманітарних катастроф, яку ми бачили за дуже, дуже довгий час ... тому що Ізраїль не пропускає гуманітарні вантажівки в Газу, і особливо в райони, де люди перебувають у найбільш відчайдушному стані», – заявив Сандерс в інтерв'ю CNN.

Він також додав, що США не повинні турбуватися про те, як Газа може бути пов'язана з політичним майбутнім ізраїльського прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

Також він додав: «Я вважаю, що не варто більше надавати військову допомогу Ізраїлю, коли там голодують діти».