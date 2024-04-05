У Чехії затвердили закупівлю понад 100 Leopard 2 на понад 2 млрд євро

Оборонний комітет чеського парламенту затвердив закупівлю 76 танків Leopard 2A8 з додатковими інженерними машинами, пише Defense Express.

Така закупівля чеського уряду є сама по собі масштабною, адже Бундесвер лише за 18 Leopard 2A8 заплатив 525,6 млн євро, тобто по 29,2 млн євро за один танк.

За купівлю сотні "Леопардів" Чехія сподівається на знижку. Зокрема опціон для німецького контракту на 105 машин був на 2,9 млрд євро, по 27,6 млн євро за Leopard 2A8. Однак навіть зі зниженою ціною, купівля танків обійдеться Празі понад 2 млрд євро та строками постачання після 2025 року.

"Хоч і дане замовлення — результат приєднання Чехії до рамкової угоди з Krauss-Maffei Wegmann, а Бундесвер отримає лише 18 для поповнення свого парку після передачі Leopard 2A6 Україні, то ще 29 Leopard 2A8 залишаються вільними. Але до них прицінювались Нідерланди, хоч і бідкались на брак коштів", — ідеться у матеріалі.

Крім того, Чехія хоче закупити 28 танків Leopard 2A4 та 2 БРЕМ Bergepanzer 3. Половина з цих машин юуде компенсацією за передачу чеської бронетехніки Україні.

Разом із 14 вже переданими за кільцевим обміном Leopard 2A4 загалом збройні сили Чехії будуть мати на озброєнні 42 Leopard 2A4, а також 76 Leopard 2A8, що означає танковий парк зі 118 танків Leopard 2.