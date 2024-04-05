​У Молдові суд визнав екстремістським прапор імперської Росії

Суд сектору Центр у Кишиневі (Молдова) визнав екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії, передає Newsmaker.
Відповідне рішення суд ухвалив після того, як розглянув запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки країни.
Як ідеться в постанові, Феміда встановила«екстремістський характер прапора із трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями».
Наразі це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева упродовж 30 днів.
- Схожа заборона з'явилася у Молдові у 2022 році. Тоді заборонили публічне використання «символів військової агресії», за порушення передбачений штраф. Щоправда, у законі чітко не прописали, про які символи йдеться. Прямо назвали тільки георгіївську стрічку.
- Право вирішувати екстремістський символ чи ні має поліція.