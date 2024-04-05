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​У Молдові суд визнав екстремістським прапор імперської Росії

У 2022-му Кишинів заборонив використання символів військової агресії.

​У Молдові суд визнав екстремістським прапор імперської Росії
Суд сектору Центр у Кишиневі (Молдова)
Фото: News.24.md

Суд сектору Центр у Кишиневі (Молдова) визнав екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії, передає Newsmaker.

Відповідне рішення суд ухвалив після того, як розглянув запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки країни.

Як ідеться в постанові, Феміда встановила«екстремістський характер прапора із трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями».

Наразі це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева упродовж 30 днів.

  • Схожа заборона з'явилася у Молдові у 2022 році. Тоді заборонили публічне використання «символів військової агресії», за порушення передбачений штраф. Щоправда, у законі чітко не прописали, про які символи йдеться. Прямо назвали тільки георгіївську стрічку. 
  • Право вирішувати екстремістський символ чи ні має поліція.
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