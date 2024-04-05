​У Молдові суд визнав екстремістським прапор імперської Росії

Суд сектору Центр у Кишиневі (Молдова) визнав екстремістським чорно-жовто-білий триколор – прапор імперської Росії, передає Newsmaker.

Відповідне рішення суд ухвалив після того, як розглянув запит Генеральної прокуратури, міністерства юстиції та Служби інформації та безпеки країни.

Як ідеться в постанові, Феміда встановила«екстремістський характер прапора із трьома горизонтальними чорно-жовто-білими лініями».

Наразі це рішення можна оскаржити в Апеляційній палаті Кишинева упродовж 30 днів.