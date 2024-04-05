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Керівник Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал

1 квітня в аеропорту Кишинева затримали трьох інспекторів, які брали гроші за "розмитнення" товарів.

Керівник Митної служби Молдови подав у відставку через корупційний скандал
Фото: rtr.md

Керівник Митної служби Молдови Ігор Талмазан подав у відставку після гучного корупційного скандалу в аеропорту Кишинева, до якого виявилися причетними інспектори відомства.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на канал TV8.

У своєму зверненні Талмазан підтримав модернізацію Митної служби з акцентом на формування колективу з сумлінних співробітників, однак визнав, що вжиті заходи в цьому напрямку виявилися недостатніми.

"Останній випадок за участю семи інспекторів, яких підозрюють у корупції, показує, що ще потрібно докласти чимало зусиль. Як керівник я несу відповідальність за управління Митною службою і приймаю на себе як успіхи, так і невдачі, які трапилися з відомством у період мого керівництва. Вважаю, що мені необхідно подати заяву про відставку і піти з посади директора Митної служби", – сказав він.

  • Напередодні трьох співробітників Митної служби, затриманих 1 квітня у справі про корупцію в аеропорту Кишинева, помістили під арешт на 30 діб. Одного з них, сина ексдепутата Георге Брашовскі, відправили в ізолятор, а двох інших – під домашній арешт.
  • За версією слідства, співробітники Митної служби, діючи у змові з фізичними особами, вимагали і брали від пасажирів від 50 до 1000 доларів, за що дозволяли їм ввозити і вивозити товари з Молдови без сплати митних зборів.
  • Усі троє митників свою провину заперечують.
  • У цій справі проходять ще чотири людини, але вони поки що перебувають на волі.
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