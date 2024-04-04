Ексочільника Федерації футболу Іспанії затримала поліція

Колишній голова Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес був затриманий в аеропорту Мадрида після прибуття з Домінікани.
Як пише The Guardian, функціонера звинувачують у корупції, що пов'язана з угодою про проведення Суперкубка Іспанії у Саудівській Аравії. Він нібито отримав мільйонні комісійні за те, що допоміг аравійцям придбати право приймати в себе турнір. За кожен розіграш країна сплачувала федерації 40 мільйонів євро.
Поліція має 72 години на те, щоб офіційно висунути Рубіалесу підозру та передати його до суду для обрання запобіжного заходу або відпустити.
- Для Рубіалеса це не єдина справа, в якій він є підсудним. Прокуратура також вимагає ув'язнити його за сексуальне насильство та примус відносно футболістки збірної Дженні Ермосо, яку він без її згоди поцілував під час церемонії нагородження після фіналу Кубка світу.
- У справі про корупцію Рубіалеса відбувалися обшуки в приміщенні Федерації футболу в Мадриді.