Збірна України U-17 дізналася суперників на юнацькому Євро-2024

Команда Юрія Мороза потрапила до однієї групи з господарем турніру.

Українська футбольна збірна серед гравців до 17 років дізналася склад своєї групи під час фінального турніру юнацького Євро-2024.

Як повідомляє УАФ, жеребкування відбулося на Кіпрі, який з 20 травня до 5 червня прийматиме континентальну першість. Саме з господарями-кіпріотами підопічним Юрія Мороза і випало грати на груповій стадії.

Також за потрапляння в плей-оф українці змагатимуться з командами Сербії та Чехії. Щоб вийти до чвертьфіналу, потрібно посісти перше або друге місце.

Для збірної U-17 це буде 11-та участь у фінальній стадії Євро.