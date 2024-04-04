Збірна України U-17 дізналася суперників на юнацькому Євро-2024

Українська футбольна збірна серед гравців до 17 років дізналася склад своєї групи під час фінального турніру юнацького Євро-2024.
Як повідомляє УАФ, жеребкування відбулося на Кіпрі, який з 20 травня до 5 червня прийматиме континентальну першість. Саме з господарями-кіпріотами підопічним Юрія Мороза і випало грати на груповій стадії.
Також за потрапляння в плей-оф українці змагатимуться з командами Сербії та Чехії. Щоб вийти до чвертьфіналу, потрібно посісти перше або друге місце.
Для збірної U-17 це буде 11-та участь у фінальній стадії Євро.
- Путівку на чемпіонат Європи команда Юрія Мороза здобула в еліт-раунді відбору, де просто не залишила шансів суперникам: перемоги над Словаччиною 3:0, Грецією 2:0 та Швейцарією 3:0.