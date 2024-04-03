Кріштіану Роналду відзначився другим хет-триком поспіль в матчі Професійної ліги Саудівської Аравії, повідомляє Суспільне Спорт.
Клуб "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абха" з рахунком 8:0.
У Саудівській Аравії 5-разовий володар "Золотого м'яча" виступає від початку 2023 року.
За "Аль-Наср" португалець провів уже 60 матчів в усіх турнірах і забив 56 голів.
В матчі 26-го туру Професійної ліги Саудівської Аравії Роналду відіграв лише перший тайм. Однак, за цей час команда португальця забила п’ять голів: три з них оформив Роналду, а ще в одному зробив асист.
Португальський форвард відкрив рахунок у матчі, реалізувавши штрафний удар.
Через 10 хвилин Роналду оформив дубль – перекинув сітку ударом зі штрафного, голкіпер "Абхи" не відреагував на удар.
На 33-й хвилині Роналду віддав перший асист у поєдинку: після його передачі відзначився Садіо Мане.
Наприкінці першого тайму Роналду оформив ще гол+пас. Після перерви португалець на полі не з'явився.
Here are all of Cristiano Ronaldo goals tonight. Hatrick ⭐️— Janty (@CFC_Janty) April 2, 2024
pic.twitter.com/ISo0SfNauL
Після матчу Роналду коротко прокоментував свій хет-трик у грі проти "Абхи". Він став для нього другим поспіль за "Аль-Наср" у чемпіонаті.
"Ми не збавляємо обертів!" – написав португальський нападник.