Клуб "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абха" з рахунком 8:0. За "Аль-Наср" португалець провів уже 60 матчів в усіх турнірах і забив 56 голів.

Кріштіану Роналду відзначився другим хет-триком поспіль в матчі Професійної ліги Саудівської Аравії, повідомляє Суспільне Спорт.

Клуб "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абха" з рахунком 8:0.

У Саудівській Аравії 5-разовий володар "Золотого м'яча" виступає від початку 2023 року.

За "Аль-Наср" португалець провів уже 60 матчів в усіх турнірах і забив 56 голів.

В матчі 26-го туру Професійної ліги Саудівської Аравії Роналду відіграв лише перший тайм. Однак, за цей час команда португальця забила п’ять голів: три з них оформив Роналду, а ще в одному зробив асист.

Португальський форвард відкрив рахунок у матчі, реалізувавши штрафний удар.

Через 10 хвилин Роналду оформив дубль – перекинув сітку ударом зі штрафного, голкіпер "Абхи" не відреагував на удар.

На 33-й хвилині Роналду віддав перший асист у поєдинку: після його передачі відзначився Садіо Мане.

Наприкінці першого тайму Роналду оформив ще гол+пас. Після перерви португалець на полі не з'явився.

Here are all of Cristiano Ronaldo goals tonight. Hatrick ⭐️



pic.twitter.com/ISo0SfNauL — Janty (@CFC_Janty) April 2, 2024

Після матчу Роналду коротко прокоментував свій хет-трик у грі проти "Абхи". Він став для нього другим поспіль за "Аль-Наср" у чемпіонаті.

"Ми не збавляємо обертів!" – написав португальський нападник.