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Кріштіану Роналду оформив 65-й хет-трик у кар'єрі

Клуб "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абха" з рахунком 8:0. За "Аль-Наср" португалець провів уже 60 матчів в усіх турнірах і забив 56 голів.

Кріштіану Роналду оформив 65-й хет-трик у кар'єрі
Кріштіану Роналду
Фото: Facebook/AlNassr Saudi Club

Кріштіану Роналду відзначився другим хет-триком поспіль в матчі Професійної ліги Саудівської Аравії, повідомляє Суспільне Спорт. 

Клуб "Аль-Наср" на виїзді розгромив "Абха" з рахунком 8:0.

У Саудівській Аравії 5-разовий володар "Золотого м'яча" виступає від початку 2023 року. 

За "Аль-Наср" португалець провів уже 60 матчів в усіх турнірах і забив 56 голів.

В матчі 26-го туру Професійної ліги Саудівської Аравії Роналду відіграв лише перший тайм. Однак, за цей час команда португальця забила п’ять голів: три з них оформив Роналду, а ще в одному зробив асист.

Португальський форвард відкрив рахунок у матчі, реалізувавши штрафний удар.

Через 10 хвилин Роналду оформив дубль – перекинув сітку ударом зі штрафного, голкіпер "Абхи" не відреагував на удар.

На 33-й хвилині Роналду віддав перший асист у поєдинку: після його передачі відзначився Садіо Мане.

Наприкінці першого тайму Роналду оформив ще гол+пас. Після перерви португалець на полі не з'явився.

Після матчу Роналду коротко прокоментував свій хет-трик у грі проти "Абхи". Він став для нього другим поспіль за "Аль-Наср" у чемпіонаті.

"Ми не збавляємо обертів!" – написав португальський нападник.

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