Стали відомі імена ймовірних головних тренерів чоловічої та жіночої збірної України з біатлону

Микола Зоц та Надія Білова також будуть готувати збірні до Олімпійських ігор 2026 року.

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько пропонуватиме кандидатури Миколи Зоца та Надії Білової як головних тренерів жіночої та чоловічої збірних з біатлону відповідно.

Про це повідомила пресслужба Федерації біатлону України.

Також стало відомо, що підготовку національної жіночої збірної з біатлону до Олімпійських ігор 2026 року здійснюватиме Микола Зоц.

Водночас підготовку національної чоловічої збірної з біатлону здійснюватиме Бєлова Надія Олександрівна.

9 квітня відбудеться розширена підсумкова пресконференція, на ній буде представлено оновлений тренерський штаб та склад помічників тренерів.

Крім того, на пресконференції відбудеться звіт за сезон 2023/2024 та буде оголошено план дій на новий біатлонний сезон 2024/2025.