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Стали відомі імена ймовірних головних тренерів чоловічої та жіночої збірної України з біатлону

Микола Зоц та Надія Білова також будуть готувати збірні до Олімпійських ігор 2026 року.

Стали відомі імена ймовірних головних тренерів чоловічої та жіночої збірної України з біатлону
Збірна України з біатлону

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько пропонуватиме кандидатури Миколи Зоца та Надії Білової як головних тренерів жіночої та чоловічої збірних з біатлону відповідно.

Про це повідомила пресслужба Федерації біатлону України.

Також стало відомо, що підготовку національної жіночої збірної з біатлону до Олімпійських ігор 2026 року здійснюватиме Микола Зоц.

Водночас підготовку національної чоловічої збірної з біатлону здійснюватиме Бєлова Надія Олександрівна.

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9 квітня відбудеться розширена підсумкова пресконференція, на ній буде представлено оновлений тренерський штаб та склад помічників тренерів. 

Крім того, на пресконференції відбудеться звіт за сезон 2023/2024 та буде оголошено план дій на новий біатлонний сезон 2024/2025.

  • Раніше з посиланням на джерела у збірній повідомлялось, що в наступному сезоні у чоловічої збірної України з біатлону замість Юрая Санітри буде новий тренер
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