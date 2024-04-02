Стали відомі імена ймовірних головних тренерів чоловічої та жіночої збірної України з біатлону

Президент Федерації біатлону України Іван Крулько пропонуватиме кандидатури Миколи Зоца та Надії Білової як головних тренерів жіночої та чоловічої збірних з біатлону відповідно.
Про це повідомила пресслужба Федерації біатлону України.
Також стало відомо, що підготовку національної жіночої збірної з біатлону до Олімпійських ігор 2026 року здійснюватиме Микола Зоц.
Водночас підготовку національної чоловічої збірної з біатлону здійснюватиме Бєлова Надія Олександрівна.
9 квітня відбудеться розширена підсумкова пресконференція, на ній буде представлено оновлений тренерський штаб та склад помічників тренерів.
Крім того, на пресконференції відбудеться звіт за сезон 2023/2024 та буде оголошено план дій на новий біатлонний сезон 2024/2025.
- Раніше з посиланням на джерела у збірній повідомлялось, що в наступному сезоні у чоловічої збірної України з біатлону замість Юрая Санітри буде новий тренер.