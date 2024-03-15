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Українець Дмитро Підручний фінішував 10-им на підсумковому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24

Переможцем на дистанції 10 км став Йоганнес-Тінгнес Бьо (Норвегія).

Українець Дмитро Підручний фінішував 10-им на підсумковому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24
Дмитро Підручний
Фото: facebook.com/citybiathlon

Стали відомі результати дев'ятого - підсумкового - етапу Кубка світу з біатлону-2023/24, який пройшов у Кенморі в Канаді, передає "Укрінформ".

Українець Дмитро Підручний фінішував десятим із показником +1.28,5 і відсутністю промахів.

Переможцем на дистанції 10 км із чистою стрільбою на двох вогневих рубежах став Йоганнес-Тінгнес Бьо (Норвегія). Бьо подолав дистанцію за 23 хвилини 37 секунд.

На другій сходинці опинився італієць Томмазо Джакомел (відставання - 1 хвилина 02,7 секунди і один промах). На третій - старший брат переможця змагань Тар'єй Бьто (+1.04,2).

Результати інших спортсменів нашої збірної:

  • Артем Прима (2 промахи) - 50-те місце, 
  • Віталій Мандзин (2) - 61-е,
  • Антон Дудченко (0) - 74-е, 
  • Тарас Лесюк (4) - 88-е серед 101 учасника.

16 березня програму канадського етапу Кубка світу продовжать гонки переслідування у жінок (19.10) та у чоловіків (23.10).

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