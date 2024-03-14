Ліга чемпіонів: минулорічний фіналіст поза 1/4 фіналу

"Інтер" зупинився вже на першій стадії плей-оф, "Боруссія" та "Атлетіко" йдуть далі.

У футбольній Лізі чемпіонів визначено остаточний склад учасників чвертьфінальної стадії. Останні дві путівки розігрували дортмундська "Боруссія" з "ПСВ" та мадридський "Атлетіко" з "Інтером".

Як пише УЄФА, німецькому клубу знадобилося лише три хвилини, щоб на рідній арені повести в рахунку. Гол до активу записав Санчо. Подвоїти перевагу дортмундцям вдалося, але буквально перед фінальним свистком. У компенсований час забив Ройс. 2:0 - "Боруссія" йде далі.

А от битва "Атлетіко" та "Інтера" видалася вкрай напруженою. В основний час сильнішими були мадридці - на гол Дімарко вони відповіли двічі влучними ударами Грізманна та Депая. Оскільки першу гру мінімально виграли минулорічні фіналісти з Мілана, дуель перейшла в екстратайми, а згодом і у серію пенальті. Там гравці "Інтера" тричі не реалізували свої спроби - тож до чвертьфіналу вийшли іспанці.