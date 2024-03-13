Збірна України з футболу проведе товариський матч зі збірною Польщі

Також Україна зіграє з Молдовою.

Збірна України з футболу зіграє товариський матч з Польщею

Збірна України з футболу 7 червня зіграє матч зі збірною Польщі.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“Як уже повідомлялося, на прохання тренера збірної України Сергія Реброва в червні для національної команди буде організовано три товариські матчі”, - йдеться у повідомленні.

Про дату проведення в червні ще одного поєдинку та про суперника в ньому УАФ повідомить після підписання контракту.