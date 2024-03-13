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МЗС Польщі відкликає понад 50 послів, призначених попередньою владою

Після приходу до влади прем прем’єр Туск уклав з президентом угоду про оновлення дипломатичного персоналу.

МЗС Польщі відкликає понад 50 послів, призначених попередньою владою
Радослав Сікорський
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Радослав Сікорський ухвалив рішення припинити місії понад 50 послів та відкликати понад десяток кандидатур, поданих на затвердження попереднім керівництвом відомства.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на польське МЗС.

Необхідність заміни очільників посольств пояснюють тим, що це "служить меті кращої, професійної реалізації складних викликів, що стоять сьогодні перед польською зовнішньою політикою".

Як нагадує Onet, після приходу до влади прем’єра Дональда Туска він уклав з президентом угоду про оновлення дипломатичного персоналу, призначеного попередньою владою "Права і справедливості".

В обмін уряд Туска обіцяв не звільняти "деяких колишніх колег" Дуди на дипломатичних посадах. За даними Onet, ішлось про послів Польщі в ООН, Румунії, Китаї та Ватикані. Але прем’єр Польщі напередодні заявив, що президент "радше відмовився від співпраці", тому Сікорський ухвалив кадрові рішення щодо послів.

Раніше також повідомлялося, що  в Польщі допитають ексчленів уряду щодо шпигунства.

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