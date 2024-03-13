Шольц у Бундестазі знову відмовився передати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре відмовився від постачання крилатих ракет Taurus в Україну.
Відповідну заяву він зробив, виступаючи у Бундестазі, передає Tagesschau.
"Для мене неможливо постачати системи озброєння великої дальності, які можна передати лише в тому випадку, коли вони передбачають залучення німецьких солдатів", - сказав Шольц і додав, що неприпустимо, коли німецькі військові будуть за межами України. Він підкреслив, що "це межа, яку я, будучи канцлером, не хочу переступати".
Також Шольц спростував твердження про розкол із Францією та Великобританією.
"Співпраця з урядами Великобританії та Франції хороша", - відзначив канцлер.
Цього року Німеччина поставить зброї на суму понад сім мільярдів євро, Франція – на три мільярди євро, а Великобританія – на 2,5 мільярди доларів, тож "разом вони створюють силу", - зауважив Шольц.
- Позиція канцлера щодо ракет і раніше викликала різку критику консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС. Інші члени його керівної коаліції, а саме захисники довкілля “Зелені” та неоліберальна Вільна демократична партія (СВДП), також виступають за відправлення зброї в Україну.
- Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.