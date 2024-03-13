Шольц у Бундестазі знову відмовився передати Україні ракети Taurus

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре відмовився від постачання крилатих ракет Taurus в Україну.

Відповідну заяву він зробив, виступаючи у Бундестазі, передає Tagesschau.

"Для мене неможливо постачати системи озброєння великої дальності, які можна передати лише в тому випадку, коли вони передбачають залучення німецьких солдатів", - сказав Шольц і додав, що неприпустимо, коли німецькі військові будуть за межами України. Він підкреслив, що "це межа, яку я, будучи канцлером, не хочу переступати".

Також Шольц спростував твердження про розкол із Францією та Великобританією.

"Співпраця з урядами Великобританії та Франції хороша", - відзначив канцлер.

Цього року Німеччина поставить зброї на суму понад сім мільярдів євро, Франція – на три мільярди євро, а Великобританія – на 2,5 мільярди доларів, тож "разом вони створюють силу", - зауважив Шольц.