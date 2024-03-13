Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
ГоловнаСвіт

Шольц у Бундестазі знову відмовився передати Україні ракети Taurus

Канцлер також спростував розкол між ФРН, Францією і Британією.

Шольц у Бундестазі знову відмовився передати Україні ракети Taurus
Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц укотре відмовився від постачання крилатих ракет Taurus в Україну. 

Відповідну заяву він зробив, виступаючи у Бундестазі, передає Tagesschau.

"Для мене неможливо постачати системи озброєння великої дальності, які можна передати лише в тому випадку, коли вони передбачають залучення німецьких солдатів", - сказав Шольц і додав, що неприпустимо, коли німецькі військові будуть за межами України. Він підкреслив, що "це межа, яку я, будучи канцлером, не хочу переступати".

Також Шольц спростував твердження про розкол із Францією та Великобританією. 

"Співпраця з урядами Великобританії та Франції хороша", - відзначив канцлер. 

Цього року Німеччина поставить зброї на суму понад сім мільярдів євро, Франція – на три мільярди євро, а Великобританія – на 2,5 мільярди доларів, тож "разом вони створюють силу", - зауважив Шольц.

  • Позиція канцлера щодо ракет і раніше викликала різку критику консервативного опозиційного блоку ХДС/ХСС. Інші члени його керівної коаліції, а саме захисники довкілля “Зелені” та неоліберальна Вільна демократична партія (СВДП), також виступають за відправлення зброї в Україну.
  • Раніше Велика Британія пропонувала Німеччині кругові поставки зброї, щоб все ж таки надати Києву далекобійні ракети Taurus. Одним із можливих варіантів є такий: Берлін передасть Taurus Лондону, а той направить українцям крилаті ракети Storm Shadow.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies