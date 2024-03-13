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У Парижі у віці 102 років помер син генерала де Голля

Усе своє життя він присвятив військовій і політичній кар'єрі.

У Парижі у віці 102 років помер син генерала де Голля
Філіпп де Голль
Фото: Вікіпедія

Колишній французький сенатор Філіпп де Голль, син генерала Шарля де Голля, помер у Парижі, повідомляє Інтферфакс-Україна із посиланням на газету "Фігаро".

"Він помер у ніч на середу в «Домі інвалідів», де він перебував останні два роки", – наводить газета слова сина екссенатора Іва де Голля.

Філіппу де Голлю було 102 роки.

Він народився в Парижі 1921 року і був старшим сином Шарля де Голля. Усе своє життя він присвятив військовій і політичній кар'єрі. Ветеран Другої світової війни. 

Після відставки він написав кілька робіт про свого батька – колишнього президента Франції (1959–1969) Шарля де Голля.

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