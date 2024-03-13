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В Італії протести в’язнів можуть визнати кримінальним злочином

В Італії протести в’язнів можуть визнати кримінальним злочином
В'язниця Сан Вітторе у Мілані
Фото: EPA/UPG

Після того як в’язні на півночі Італії оголосили голодування через погані санітарні умови, уряд пригрозив визнати кримінальним злочином навіть мирні протести, пише Reuters.

Видання зазначає, що в'язні у тюрмі в місті голодують через погані санітарні умови та переповненість. Це остання з серій протестів у в'язницях країни, де кількість самогубств і самоушкоджень досягла рекордного рівня.

На думку експертів, “драконівські репресії міністрів Джорджі Мелоні” не мають аналогів у жодній іншій західній демократії.“Цей крок є одним із низки ініціатив Мелоні щодо забезпечення правопорядку, які встановлюють нові злочини та посилюють покарання за чинні напередодні виборів до Європейського парламенту в червні”, − йдеться у матеріалі.

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Якщо запропонована норма у законопроєкті про державну безпеку стане законом, ув’язненим, які протестують, можуть подвоїти термін перебування за ґратами. Це непокоїть як правників, так і працівників пенітенціарних установ.

Анджела Делла Белла, професор кримінального права Міланського університету, сказала, що додавання нових злочинів і довших вироків до кримінального кодексу означатиме більше перевантажених судів і переповнених в'язниць, що погіршить і без того критичну ситуацію.

На кінець січня в італійських в'язницях містилася майже 61 000 ув'язнених, що приблизно на 10 000 більше, ніж показують офіційні дані. Водночас спостерігається нестача штату охоронців − на майже 7 тисяч осіб або 16%.

  • Італія - не єдина країна Євросоюзу з проблемою в'язниць. В умовах слабкої економіки та обмежених бюджетів пенітенціарні системи часто мають труднощі з фінансуванням, попри те, що за гратами опиняються все більше осіб.
  • За даними Євростату, у в'язницях Франції, Греції, Румунії та Кіпру утримується більше ув'язнених, ніж вони офіційно можуть вміщати.
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