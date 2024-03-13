В Італії протести в’язнів можуть визнати кримінальним злочином

Після того як в’язні на півночі Італії оголосили голодування через погані санітарні умови, уряд пригрозив визнати кримінальним злочином навіть мирні протести, пише Reuters.

Видання зазначає, що в'язні у тюрмі в місті голодують через погані санітарні умови та переповненість. Це остання з серій протестів у в'язницях країни, де кількість самогубств і самоушкоджень досягла рекордного рівня.

На думку експертів, “драконівські репресії міністрів Джорджі Мелоні” не мають аналогів у жодній іншій західній демократії.“Цей крок є одним із низки ініціатив Мелоні щодо забезпечення правопорядку, які встановлюють нові злочини та посилюють покарання за чинні напередодні виборів до Європейського парламенту в червні”, − йдеться у матеріалі.

Якщо запропонована норма у законопроєкті про державну безпеку стане законом, ув’язненим, які протестують, можуть подвоїти термін перебування за ґратами. Це непокоїть як правників, так і працівників пенітенціарних установ.

Анджела Делла Белла, професор кримінального права Міланського університету, сказала, що додавання нових злочинів і довших вироків до кримінального кодексу означатиме більше перевантажених судів і переповнених в'язниць, що погіршить і без того критичну ситуацію.

На кінець січня в італійських в'язницях містилася майже 61 000 ув'язнених, що приблизно на 10 000 більше, ніж показують офіційні дані. Водночас спостерігається нестача штату охоронців − на майже 7 тисяч осіб або 16%.