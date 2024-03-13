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Байден виграв номінацію Демократичної партії і стане кандидатом у президенти

Чинний президент набрав достатньо голосів делегатів за підсумками праймеріз.

Байден виграв номінацію Демократичної партії і стане кандидатом у президенти
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден досяг мети у 1968 делегатів Демократичної партії, які голосуватимуть на з'їзді за висування його кандидатури на прийдешніх виборах. Таким чином господар Білого дому гарантував собі спробу переобратися на другий термін.

Як повідомляє Reuters, остаточно й без того очевидну перемогу Байдена закріпили результати праймеріз у Джорджії. Також невдовзі мають надійти дані щодо голосів демократів у Міссісіпі, штаті Вашингтон, на Північних Маріанських островах та в закордонному окрузі.

Президент встиг випустити заяву, у якій стверджує, що виборці мають визначитися з майбутнім - "чи захищати демократію, чи дозволити її зруйнувати; чи відновити права та свободи, чи дозволити екстремістам їх забрати". Байден також назвав кампанію свого суперника Дональда Трампа "ненавистю, помстою та прагненням відплати, які загрожують самій ідеї існування Америки". 

Очікується, що Трамп теж де-юре оформить свій статус кандидата після праймеріз у Джорджії - фактично ж суперників в нього просто не залишилося.

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