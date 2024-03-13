​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
​Французькі керовані бомби AASM-250. Перші удари
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
До Росії прибули сотні кубинців — робітників чи солдатів?
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Паліативна допомога. «На папері маємо все, що треба, але в житті воно не завжди так»
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
Росія обстріляла ракетами Кривий Ріг, є жертви і десятки поранених (оновлення)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
СБУ заявила про знешкодження масштабної агентурної мережі ФСБ, яка діяла під прикриттям УПЦ (МП)
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
У ГУР прокоментували ймовірну операцію Легіону "Свободи Росії": "Вони у себе вдома"
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін", який використовувався ворогом як пункт управління
ГоловнаСвіт

У Білому домі бачать "ерозію демократії" в Угорщині

Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван від імені адміністрації розкритикував стан справ в країні-сусідці України.

У Білому домі бачать "ерозію демократії" в Угорщині
Джейк Салліван
Фото: ЕРА/UPG

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Угорщина здійснює "напад на демократичні інституції". 

На брифінгу у Білому домі радник з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив стурбованість щодо тиску уряду Віктора Орбана на судову систему, а також корумпованості угорської влади. Лідери країни, на думку посадовця, здійснюють "ерозію демократії".

На питання, чи вважає Білий дім Угорщину диктатурою, Салліван відповідати відмовився, пославшись на те, що є представником адміністрації Джо Байдена, а не його кампанії. Заява про прагнення Віктора Орбана до диктатури лунала з вуст президента у зв'язку із зустріччю угорського прем'єра з Дональдом Трампом, тому стосується передвиборчого процесу. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies