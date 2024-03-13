У Білому домі бачать "ерозію демократії" в Угорщині

Радник Джо Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван від імені адміністрації розкритикував стан справ в країні-сусідці України.

Адміністрація президента США Джо Байдена вважає, що Угорщина здійснює "напад на демократичні інституції".

На брифінгу у Білому домі радник з питань національної безпеки Джейк Салліван висловив стурбованість щодо тиску уряду Віктора Орбана на судову систему, а також корумпованості угорської влади. Лідери країни, на думку посадовця, здійснюють "ерозію демократії".

На питання, чи вважає Білий дім Угорщину диктатурою, Салліван відповідати відмовився, пославшись на те, що є представником адміністрації Джо Байдена, а не його кампанії. Заява про прагнення Віктора Орбана до диктатури лунала з вуст президента у зв'язку із зустріччю угорського прем'єра з Дональдом Трампом, тому стосується передвиборчого процесу.