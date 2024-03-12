Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із Боснією і Герцеговиною

Єврокомісія відзначила прогрес Боснії і Герцеговини, зокрема у судовій і правоохоронній реформах.

Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори із Боснією і Герцеговиною про вступ до ЄС

Європейська комісія 12 березня офіційно рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із Боснією і Герцеговиною.

Про це йдеться в звіті Єврокомісії про прогрес виконання рекомендацій Боснією і Герцеговиною.

У звіті вказано, що Боснія і Герцеговина здійснила низку реформ, "які принесли позитивні результати" після того, як країні у грудні 2022 року надали статус кандидата на вступ до ЄС .

"Боснія і Герцеговина продемонструвала рішучу налаштованість рухатися вперед у проведенні довгоочікуваних реформ, як-от ухвалення закону про запобігання конфлікту інтересів та закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму", – йдеться в документі.

Єврокомісія відзначила прогрес Боснії і Герцеговини у судовій і правоохоронній реформах, узгодженні зовнішньої політики та управління міграцією.

Крім того, Єврокомісія рекомендує Раді ЄС затвердити рамки переговорів після того, як Боснія і Герцеговина "зробить подальші кроки відповідно до звіту".

Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС