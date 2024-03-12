Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із Боснією і Герцеговиною

Європейська комісія 12 березня офіційно рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС із Боснією і Герцеговиною.
Про це йдеться в звіті Єврокомісії про прогрес виконання рекомендацій Боснією і Герцеговиною.
У звіті вказано, що Боснія і Герцеговина здійснила низку реформ, "які принесли позитивні результати" після того, як країні у грудні 2022 року надали статус кандидата на вступ до ЄС .
"Боснія і Герцеговина продемонструвала рішучу налаштованість рухатися вперед у проведенні довгоочікуваних реформ, як-от ухвалення закону про запобігання конфлікту інтересів та закону про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму", – йдеться в документі.
Єврокомісія відзначила прогрес Боснії і Герцеговини у судовій і правоохоронній реформах, узгодженні зовнішньої політики та управління міграцією.
Крім того, Єврокомісія рекомендує Раді ЄС затвердити рамки переговорів після того, як Боснія і Герцеговина "зробить подальші кроки відповідно до звіту".
Що відомо про вступ Боснії і Герцеговини в ЄС
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В грудні 2019 року Рада ЄС визнала Боснію і Герцеговину не готовою до членства у ЄС, оскільки країна "не повною мірою відповідає копенгагенським політичним критеріям".
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В кінці 2022 Боснія та Герцеговина отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу.
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Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що Євросоюзу не варто надавати перевагу Україні перед Балканами у питанні приєднання до блоку.
- В середині грудня 2023 лідери Європейського Союзу вирішили не розпочинати переговори про членство з Боснією і Герцеговиною.