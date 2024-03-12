У Німеччині сьогодні страйкують водії потягів та бортпровідники Lufthansa

У Німеччини водії державних потягів Deutsche Bahn влаштували сьогодні 24-годинний страйк у межах тривалого диспуту з головним залізничним оператором країни щодо кількості робочих годин, повідомили Euronews.

Профспілка GDL вимагає скоротити робочий день з 38 до 35 годин на тиждень без зменшення зарплати.

Під час переговорів між профспілкою та Deutsche Bahn модератори запропонували скоротити робочий тиждень з 38 до 36 годин до 2028 року, але такі умови профспілку не задовольнили.

Профспілчани вимагали нову пропозицію до вечора неділі, але вона так і не надійшла.

Останній, шостий страйк GDL збігся з окремим 19-годинним страйком бортпровідників авіакомпанії Lufthansa на рейсах, що вилітають із Франкфурта, найбільшого аеропорту Німеччини.

Профспілка UFO хоче підвищення зарплати на 15% і одноразової виплати в розмірі 3000 євро кожному працівнику, щоб компенсувати інфляцію. Аналогічний страйк бортпровідників на рейсах, що вилітають з Мюнхена, має відбутися завтра.

Фото: EPA/UPG Страйк бортровідників авіакомпанії Lufthansa, 12 березня 2024 року