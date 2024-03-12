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У Німеччині сьогодні страйкують водії потягів та бортпровідники Lufthansa

Залізничники вимагають скорочення робочих годин, а авіапрацівники підвищення зарплати.

У Німеччині сьогодні страйкують водії потягів та бортпровідники Lufthansa
Фото: EPA/UPG

У Німеччини водії державних потягів Deutsche Bahn влаштували сьогодні 24-годинний страйк у межах тривалого диспуту з головним залізничним оператором країни щодо кількості робочих годин, повідомили Euronews.

Профспілка GDL вимагає скоротити робочий день з 38 до 35 годин на тиждень без зменшення зарплати.

Під час переговорів між профспілкою та Deutsche Bahn модератори запропонували скоротити робочий тиждень з 38 до 36 годин до 2028 року, але такі умови профспілку не задовольнили. 

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Профспілчани вимагали нову пропозицію до вечора неділі, але вона так і не надійшла.

Останній, шостий страйк GDL збігся з окремим 19-годинним страйком бортпровідників авіакомпанії Lufthansa на рейсах, що вилітають із Франкфурта, найбільшого аеропорту Німеччини.

Профспілка UFO хоче підвищення зарплати на 15% і одноразової виплати в розмірі 3000 євро кожному працівнику, щоб компенсувати інфляцію. Аналогічний страйк бортпровідників на рейсах, що вилітають з Мюнхена, має відбутися завтра.

Страйк бортровідників авіакомпанії Lufthansa, 12 березня 2024 року
Фото: EPA/UPG
Страйк бортровідників авіакомпанії Lufthansa, 12 березня 2024 року

  • 1 березня майже у всій Німеччини зупинили рух автобуси, трамваї та метро. Це стало кульмінацією тижневих страйків громадського транспорту, спровокованих суперечками щодо тривалості робочого дня.
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