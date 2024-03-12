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Шольц знову заявив, що надання Україні Taurus "не є виправданим"

Канцлер Німеччини чомусь старанно уникає вживання назви ракетного комплексу у своїх промовах.

Шольц знову заявив, що надання Україні Taurus "не є виправданим"
Канцлер Німеччини Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Очільник німецького уряду Олаф Шольц продовжує виправдовуватися за своє небажання надати Україні далекобійні ракети Taurus: цього разу робити це довелося у присутності прем'єра Малайзії Анвара Ібрагіма.

Як повідомляє Укрінформ, на спільній пресконференції з малайзійським колегою канцлер заявив, що "одну систему озброєнь не можна використвувати безконтрольно, і участь німецьких військ не є виправданою, навіть з-поза меж України".

Журналісти звертають увагу на те, що Шольц намагається уникати вживання назви Taurus у своїх промовах і під час заходу жодного разу так і не вимовив цього слова.

"Моє завдання як голови уряду - висловлюватися точно і не створювати оманливих очікувань", - підкреслив Шольц.

Він також наголосив на тому, що саме Німеччина наразі є країною, яка надає Україні найбільшу підтримку. Вже здійснені та обіцяні поставки зброї канцлер оцінив у суму 28-30 мільрдів євро. 

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