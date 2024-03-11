Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни, вважає Зеленський.

Сьогодні на Ставці прозвучали детальні доповіді щодо кожного напрямку на фронті: від Купʼянського до Херсонщини. Доповідали Головком, начальник Генштабу, командувачі за напрямками, Міністерство оборони.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене”, – наголосив президент.

Також на Ставці прозвучала доповідь щодо будівництва фортифікації.

“Понад 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси залучені, і це – персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата”, – підкреслив Верховний головнокомандувач.

На окремій доповіді Головком Сирський та міністр оборони Умєров відзвітували щодо поточної ситуації на фронті, і щодо планування наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути.

Сьогодні ж обговорили підготовку до наступного засідання у форматі “Рамштайн” та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

“Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації «виборів» зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше”, – зауважив голова держави.

Сьогодні ж Володимир Зеленський провів кілька нарад з урядовцями. Фінансово-економічний блок уряду та НБУ відзвітували щодо стану нашої фінансової системи. Обговорили також бюджетну роботу цього року.