​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСуспільствоВійна

Буданов доповів Зеленському про військові плани Росії проти України та інших країн

Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни, вважає Зеленський.

Буданов доповів Зеленському про військові плани Росії проти України та інших країн
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні на Ставці прозвучали детальні доповіді щодо кожного напрямку на фронті: від Купʼянського до Херсонщини. Доповідали Головком, начальник Генштабу, командувачі за напрямками, Міністерство оборони.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Зараз військові працюють над стабілізацією наших позицій на фронті. І це в умовах, коли постачання від партнерів усе ще суттєво обмежене”, – наголосив президент. 

Також на Ставці прозвучала доповідь щодо будівництва фортифікації. 

Підписуйтесь на наш Google News

“Понад 2 тисячі кілометрів завдань, зміцнення вже створеної фортифікації та створення нової – щонайменше три лінії нашої сили. Розроблені відповідно до загроз. Усі необхідні ресурси залучені, і це – персональна відповідальність урядовців, обласних керівників та військових за результат. Результат має говорити сам за себе, своєю надійністю для кожного солдата”, – підкреслив Верховний головнокомандувач.

На окремій доповіді Головком Сирський та міністр оборони Умєров відзвітували щодо поточної ситуації на фронті, і щодо планування наших дій. Жодного місця спокою для окупанта не повинно бути. 

Сьогодні ж обговорили підготовку до наступного засідання у форматі “Рамштайн” та ключові акценти нашої комунікації з партнерами щодо зброї та снарядів.

“Також на окремій доповіді був керівник ГУР Буданов. Кілька питань. Передусім військові плани Росії. Не лише проти нашої держави – проти інших народів теж. Спільне завдання світу зараз – збити цю хвору путінську фантазію, що в нього нібито є час для продовження війни. Можливо, він посилить мобілізацію – після імітації «виборів» зараз у березні. Мобілізацію росіян. Але мобілізацію ресурсів і фінансів, залишків російських зв’язків зі світом ми маємо обмежити ще більше, ще жорсткіше”, – зауважив голова держави. 

Сьогодні ж Володимир Зеленський провів кілька нарад з урядовцями. Фінансово-економічний блок уряду та НБУ відзвітували щодо стану нашої фінансової системи. Обговорили також бюджетну роботу цього року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies