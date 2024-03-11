Україна озвучила вимоги до змін для "транспортного безвізу" з ЄС і проблему штрафів для своїх компаній

Для України є дуже важливою угода про лібералізацію вантажних перевезень, так званий "транспортний безвіз" із ЄС. Тому зміни не мають обмежувати українських перевізників.

Про це заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач за підсумками зустрічі українсько-польської міжурядової комісії у Львові.

"Угода про лібералізацію вантажних перевезень – це питання виживання нашої економіки. Це необхідність для нашого ринку автомобільних перевезень... Позиція Єврокомісії: продовжити Угоду, але додати до неї окремі зміни. До завтра Єврокомісія збирає пропозиції від інших країн-членів ЄС. Після цього ми направимо наші коментарі щодо всіх пунктів. Ключове – жодні зміни не мають обмежувати наших перевізників, а будь-які нові критерії мають бути прозорими, зрозумілими та вимірюваними", - зазначив Деркач.

Крім питання "транспортного безвізу" йшлося про блокування кордону. Заступник глави українського Мінінфраструктури відзначив, що "перевізники до блокади не приєднались, йдеться лише про фермерів". Тож Деркач відзначив "результат нашої спільної роботи та постійного діалогу Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України".

Також ішлося про призупинення реєстрації в єЧерзі на пункті пропуску “Нижанковичі – Мальховіце”.

"(Це пілот, який ми зробили у січні у рамках розблокування кордону перевізниками). Сьогодні там у фізичній черзі перебуває 800 вантажівок. Черга на дорозі складає 8 днів за умови стабільної роботи пункту пропуску. Це не про повагу до водіїв та їхньої роботи. Також є питання у місцевих мешкаців прилеглих населених пунктів, адже така черга створює незручності для них. І це яскравий приклад, чому єЧерга потрібна. І не лише тим, хто возить товари", - наголосив заступник міністра.

Інша проблема - штрафи для українських компаній, що перевозять товари своїм автопарком, а не наймають окремого перевізника.

"Наразі склалась ситуація, коли польська інспекція затримує та виписує штрафи за такі перевезення. Формальна причина – невідповідність перекладів Угоди про лібералізацію між нашими сторонами. Звернувся до колег не допускати таких випадків, а законність таких перевезень обговоримо, коли будемо продовжувати Угоду", - повідомив Деркач.

Ще одне питання, яке обговорили на засіданні комісії - пасажирські перевезення. Українська сторона наголосила, що наразі потребує збільшення пропускної спроможності кордону не лише для вантажного транспорту, а й для автобусів.

"Особливо на нічні години. У нас є приклади, коли на пікові години до пункту пропуску приїжджає 6-10 автобусів на годину, а оформити за цей можна максимум 3 автобуси. У цей час пасажири чекають годинами в автобусі, що абсолютно ненормально. Тому потребуємо як інфраструктурних рішень, так і збільшення персоналу. Все має бути дзеркально як з нашого, так із польського боку. Домовились проговорити це питання детальніше згодом", - додав Деркач.

Він зазначив, що з польською стороною фіналізують текст Угоди про спільний митний та прикордонний контроль. Минулого тижня з цього приводу відбулись технічні консультації. Тепер має пройти ще одна зустріч. "Після цього польська сторона направить текст для зворотнього зв’язку до Єврокомісії", - сказав заступник міністра інфраструктури.