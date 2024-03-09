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На Хмельницьку АЕС завезли ядерне паливо Westinghouse

Це паливо завантажать в реактори Хмельницької АЕС під час планово-попереджувальних ремонтів цього року.

На Хмельницьку АЕС завезли ядерне паливо Westinghouse
На Хмельницьку АЕС завезли ядерне паливо Westinghouse
Фото: Енергоатом

Свіже ядерне паливо Westinghouse для двох енергоблоків Хмельницької АЕС (ХАЕС) з реакторами ВВЕР-1000 вже на майданчику станції. 

Про це повідомила пресслужба Енергоатому.

“Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року – під час планово-попереджувальних ремонтів”, - запевнили в Енергоатомі.

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Два блоки ХАЕС працювали на російському паливі. Його закупили ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Після 24 лютого 2022 року Енергоатом повністю припинив співпрацю з Росією.

Енергоатом провів низку технічних робіт, а також придбав необхідне обладнання, щоб всі українські атомні енергоблоки з реакторами ВВЕР-1000 та ВВЕР-440 працювали на ядерному паливі американської компанії Westinghouse. 

У вересні 2023 року в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС завантажили першу партію палива Westinghouse. Це паливо компанія виробила за участі фахівців НАЕК. Раніше всі реактори цього типу, які експлуатують у багатьох країнах світу, працювали тільки на російському ядерному паливі. 

Крім того, паливо Westinghouse завантажене і в українські реактори ВВЕР-1000.

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