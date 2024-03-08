Zara, Massimo Dutti, Bershka: бренди Inditex повертаються в Україну

На український ринок повертаються бренди однієї з найбільших у світі дистриб'юторських груп в індустрії моди Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home.

Про це повідомили у Міністерстві закордоних справ.

"На доручення Президента України з 2022 року Міністерство закордонних справ веде системну роботу з усіма провідними міжнародними брендами, які залишили український ринок через початок повномасштабної війни РФ, задля відновлення їхньої роботи в Україні. Повернення Inditex є наступним кроком після відновлення роботи McDonald’s, H&M та інших компаній", – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що повернення великих міжнародних компаній на український ринок створює нові робочі місця для українців, надає їм доступ до якісних товарів і послуг, підтримує економіку України в часи війни та поглиблює її інтеграцію у світову економіку, зміцнює довіру міжнародного бізнесу та інвесторів у нашу державу та її перемогу.

У міністерстві подякували партнерам та наголосили, що продовжують працювати над відновленням роботим міжнародного бізнесу в Україні.

"МЗС України продовжує роботу з відновлення роботи міжнародного бізнесу в нашій країні та залучення нових компаній. P.S. IKEA, черга за вами", – додали в МЗС.