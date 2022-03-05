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Zara теж іде з російського ринку

Ритейлер закриває 502 магазини й онлайн-продажі. 

Іспанський роздрібний продавець одягу Inditex, який є власником компанії Zara, припиняє торгівлю в Росії, в тому числі онлайн, і закриває 502 магазини й онлайн-продажі.

Про це йдеться в заяві компанії до іспанського регулятора, повідомляє Reuters.

«У нинішніх обставинах Inditex не може гарантувати безперервність діяльності та комерційних умов у Російській Федерації та тимчасово припиняє свою діяльність», – повідомили в компанії-власниці Zara.

На Росію припадає близько 8,5% глобального EBIT групи, додали в Inditex.

Нагадаємо, до бойкоту Росії долучилися і преміумбренди Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Balenciaga та Yves Saint Laurent.

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