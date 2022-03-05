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"Війна пішла не за планом Путіна", - Блінкен

Держсекретар США вважає, що Україна може перемогти. 

"Війна пішла не за планом Путіна", - Блінкен
Фото: EPA/UPG

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен впевнений, що Україна здатна перемогти у війні з Росією. Водночас він наголошує: ця війна пішла не за планом Путіна. Про це глава зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів заявив в інтерв'ю BBC.

"Якщо Москва має намір спробувати якось скинути уряд і встановити власний маріонетковий режим, 45 мільйонів українців так чи інакше відкинуть це", - зауважив Блінкен. 

Водночас, за словами держсекретаря, наразі невідомо, скільки триватиме ця війна. Він вважає, що вона вже пішла не так, як планував президент Росії Володимир Путін.

За словами Блінкена, міжнародна спільнота зробить усе можливе, щоб допомогти Україні, а також чинити "сильний тиск на Росію, щоб вона припинила війну, яку розпочав Володимир Путін".

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