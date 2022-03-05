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Японська компанія Komatsu припинить постачання будівельної техніки до Росії

Panasonic припиняє співпрацю з РФ.

Японська компанія Komatsu припинить постачання будівельної техніки до Росії
Фото: EPA/UPG

Виробники важкого будівельного обладнання Komatsu та Hitachi Construction Machinery разом з технологічною групою Panasonic у п'ятницю приєдналися до списку японських компаній, що припиняють співпрацю з Росією, повідомляє видання Nikkei Asia.

Komatsu припинить постачати в Росію будівельну техніку або за рахунок імпорту, або за рахунок місцевого виробництва. Компанія виробляє екскаватори та самоскиди на заводі у західноросійському місті Ярославлі.

"Через ситуацію в Україні відбулося порушення ланцюжка поставок, вплив на фінансово-економічну ситуацію залишається невизначеним", - йдеться у заяві Komatsu.

Співдружність Незалежних Держав (СНД), регіон, до якого входять Росія та колишні члени радянського блоку, забезпечувало 8% виручки Komatsu.

Водночас Hitachi Construction оголосила про поступове припинення місцевого виробництва та експорту будівельної техніки до Росії. Екскаваторний завод Hitachi Construction під Москвою в короткостроковій перспективі збереже виробництво, використовуючи наявні запаси запчастин, але, згідно з поточними прогнозами, в середині квітня робота заводу припиниться.

Важливі компоненти екскаватора доставляються із Японії. Hitachi Construction визначила, що затримка морських перевезень та інші фактори серйозно вплинуть на виробничий графік.

На СНД припадало 4% виторгу Hitachi Construction.

Раніше в п'ятницю Panasonic призупинила практично всі ділові операції з Росією після вторгнення в Україну, японська група послалася на «економічні, логістичні та інші практичні проблеми». Цього місяця відвантаження товарів компанії до Росії зупинено. 

«Ми дуже стурбовані поточною ситуацією в Україні та хотіли б висловити наші глибокі співчуття всім жертвам. Ми сподіваємося, що світ повернеться до миру та безпеки якнайшвидше», — йдеться у заяві Panasonic.

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