Еміне Ердоган, дружина президента Туреччини Реджепа Ердогана, записала відозвернення на підтримку народу України, який протистоїть військовій агресії Росії.

Відео оприлюднила у фейсбуці перша леді України Олена Зеленська.

"За ці дні турецьке слово «байрактар («прапороносець») вивчила вся країна. Ці безпілотники допомагають нам захищати країну від нападника. Так Туреччина б’ється разом із нами за свободу й безпеку всього світу. Але не тільки зброя захищає. Слово правди – також потужна зброя на війні, яку розгорнула проти нас Росія на інформаційному фронті. І ось свідчення від нашого великого друга, першої леді Туреччини Еміне Ердоган, про те, що відбувається в Україні", - написала вона.

"Я хочу, щоб ви знали, що я глибоко засмучена нападами на Україну. Туреччина уважно слідкує за всіма новинами. Турецький народ молиться за добрих людей України. Ми просимо Алаха, щоб щонайшвидше запанував мир, і щоб жодна людина не постраждала. Протягом багатьох років ми намагаємось зупинити війни та конфлікти, які тривають у багатьох частинах світу. Факт того, що Україна зараз переживає той самий досвід, лише розпалив вогонь, який ми хочемо загасити", - сказала Еміне Ердоган.

Перша леді Туреччини також згадала сумний досвід своєї країни.

"Наші сторінки історії наповнені достатньою кількістю воєн і сліз. І всі ми знаємо гіркі наслідки війни", - сказала вона.

Еміне Ердоган закликала припинити війну.

"Діти повинні піднімати голову лише для того, щоб спостерігати, як повітряні кулі злітають у небо, а не дивитися на бомби, що падають на них", - наголосила вона.

Нагадаємо, раніше Туреччина закрила Босфор і Дарданелли для всіх військових кораблів. При цьому голова глава МЗС країни Мевлют Чавушоглу зазначив, що від початку операції Росії в Україні запитів про проходження військових суден через протоки не надходило. Він також підкреслив, що Анкара продовжить неухильно дотримуватися положень Конвенції Монтре.

24 лютого, коли Росія атакувала Україну, Анкара виступила з заявою про те, що вона вважає неприпустиммими її дії.