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Окупанти бомбили Чернігів 500-кілограмовими бомбами

Це бомби для важких бомбардувальників.

Війська Російської Федерації обстрілюють населені пункти України авіаційними бомбами ФАБ-500.

Зокрема, ними обстрілював збитий над Черніговом літак, повідомляє Цензор.НЕТ

Зазначимо, що ФАБ-500 — це розроблена у СРСР 500-кілограмова авіаційна бомба загального призначення з фугасною боєголовкою, яку в основному використовують ПКС Росії, армії колишніх радянських республік і країн-замовників. Оригінальна модель М-54 випущена 1954 року у формі, зручній для внутрішнього перевезення важкими бомбардувальниками. Бомба некерована, має один носовий запобіжник і сумісна з більшістю моделей радянських літаків.

Мер Чернігова Владислав Атрошенко написав, що 4 березня окупанти вбили 5 людей. З них військових - 3, а цивільних - 2. Поранених за день було 52. З них цивільних - 38, повідомляє Lb.ua.

Також оприлюднено відео жахливих руйнувань у місті після ударів російської авіації.

Фото: надано Владиславом Атрошенком

Як повідомляли, українські воїни сьогодні, 5 березня, збили в небі над Черніговом ворожий літак Су-25. Один пілот загинув, а другий - майор Красноярцев - був затриманий.

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