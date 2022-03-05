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Інфраструктура міста працює, - Кличко відвідав столичну лікарню

Мер поспілкувався з медиками. 

Інфраструктура міста працює, - Кличко відвідав столичну лікарню
Фото: Стоп-кадр

Мер Києва Віталій Кличко поспілкувався з медиками і пацієнтами столичної лікарні і показав ситуацію у закладі в умовах військового стану. Відео він виклав на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні відвідав одну з київських лікарень. Поспілкувався з лікарями, чи всім необхідним вони забезпечені. Поговорив з пацієнтами. Провідав і пораненого водія київської швидкої, який постраждав від осколків снаряду, коли віз пацієнта в лікарню. Наші медики - справжні герої. Готові до оборони Києва і рятування здоров’я та життя людей», - зазначив мер.

Кличко нагадав, що інфраструктура міста продовжує працювати.  

«Київ продовжує жити і працювати в умовах військового стану. Критична інфраструктура міста функціонує безперебійно. Метро працює в обмеженому режимі та як укриття для киян. Усі лікарні та пологові будинки Києва теж працюють. Медики на бойовому чергуванні. Дякую їм за це. Разом вистоїмо! Слава Україні», - підсумував мер столиці.

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