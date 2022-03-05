З Волновахи вдалося евакуювати 400 людей, - ВЦА

Це ті люди, які напередодні дісталися населеного пункту, неподалік якого зупинилася евакуаційна колона.

З Волновахи Донецької області, попри екстрене припинення евакуації через обстріли російської армії, вдалося евакуювати 400 жителів. Про це повідомив очільник Донецької військо-цивільної адміністрації Павло Кириленко в телеграмі.

"Це ті люди, хто самотужки зміг напередодні дістатися до населеного пункту, неподалік якого зупинилася колона евакуаційого транспорту", - зазначив голова ВЦА, додавши, що людей доправляють у безпечне місце.

"Хоч на сьогодні ми мали намір і необхідний транспорт для евакуації значно більшої кількості людей, рух колони змушені були припинити, оскільки росіяни знову почали нещадний обстріл Волновахи - просуватися туди було вкрай небезпечно", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, сьогодні була запланована евакуація населення з Маріуполя і Волновахи Донецької області - з 9:00 до 16:00 мав бути встановлений режим тиші. Але перед початком евакуації російська армія влаштувала обстріли та, користуючись режимом тиші, почала просуватися вперед. Евакуацію перенесли.

Нагадаємо, що забезпечення гуманітарних коридорів було домовленістю, досягнутою українською і російською сторонами під час переговорів.