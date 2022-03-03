Завершився другий раунд переговорів про мир делегації України та Російської Федерації, яка атакує нашу країну. Про це повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він розповів, що наразі потрібних Україні результатів немає. Є тільки рішення щодо організації гуманітарних коридорів.

"Щойно закінчився другий раунд перемовин між російськю та українською сторонами. На превеликий жаль, ми не отримали тих результатів, на які очікували. Єдине, що я можу сказати, ми обговорили докладно гуманітарний аспект, оскільки багато міст зараз знаходяться в оточенні. Там драматична ситуація з продуктами, медикаметами, можливістю евакуації. Тому я зачитаю офіційне комюніке, на яке вийшли сторони. Ми домовилися продовжити роботу вже в третьому раунді у максимально близькі терміни", - сказав Подоляк.

"Сторони дійшли розуміння про спільне забеспечення гуманітарних коридорів для евакуації мирного населення, а також для домтавки медикаментів та продуктів харчування у місцях найбільш запеклих боїв із можливістю - наголошую: з можливістю! - тимчасового припинення вогню на період евакуації у секторах, де вона відбувається. Тобто не всюди, а в тих місцях, де будуть гуманітарні коридори, можливо, буде припинення вогню на час евакуації", -

Для цього, за його словами, найближчим часом будуть організовані офіційні канали зв'язку та взаємодії, і буде сформовано відповіні логістичні процедури.

Нагадаємо, 28 лютого українська делегація провела перші перемовини в районі українсько-білоруського кордону з представниками Російської Федерації. Член делегації Давид Арахамія перед перемовинами заявляв, що вони підуть або в потрібному напрямку, або як російський військовий корабель.

Перемовини завершилися тим, що під час них було "визначено низку пріоритетних тем, де намітилися певні рішення".

1 березня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що Україна готова до другої зустрічі та переговорів про мир. Але українська сторона за жодних обставин не поїде на переговори, якщо РФ на них планує оголошувати лише свої ультиматуми. 2 березня з'явилася інформація, що місцем перемовин буде Біловезька пуща. Але Арахамія, який брав участь у першому раунді перемовин, її спростував.

Другий раунд перемовин відбувся сьогодні. Інформацію про місце не оприлюднювали.