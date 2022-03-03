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Гендиректор DW закликав громадян РФ "залишатися в діалозі, у якому іноді не обійтися без неприємної правди"

Блокада в інтернеті DW та інших міжнародних ЗМІ російською владою стає дедалі ймовірнішою.

Гендиректор DW закликав громадян РФ "залишатися в діалозі, у якому іноді не обійтися без неприємної правди"
Петер Лімбург
Фото: dw.com

Генеральний директор Deutsche Welle  Петер Лімбург звернувся до громадян Російської Федерації, яка атакувала Україну.

Звернення опубліковане на сайті видання російською мовою.

Лімбург  засудив війну і закликав залишатися у діалозі. Він також розповів про завдання DW.

"Дорогі друзі DW у Росії! Після вимушеного закриття нашого корпункту в Москві на початку лютого ситуація для вільної журналістики у вашій країні з кожним днем ставала дедалі важчою. Ми виходимо з того, що блокада в інтернеті російською владою DW та інших міжнародних ЗМІ стає дедалі ймовірнішою. Я дуже жалкую про це і прошу по можливості використати способи обходу цензури в інтернеті, щоб ви могли читати, бачити та чути нас. Потрібну для цього інформацію ви можете знайти тут", - сказав він.

Лімбург наголосив, що Deutsche Welle - це незалежна міжнародна медіакомпанія з Німеччини, це - не урядове ЗМІ.

"Громадяни Росії, у ці скрутні часи конфронтації ми хочемо забезпечувати вас незалежною інформацією. І для цього необхідно чітко сказати: важкі бої в Україні – це наслідок агресії, яку розпочали за наказом президента Путіна і за яку він несе відповідальність. Це не спецоперація проти нібито нацистів. Це  - напад, що тягне за собою неймовірне страждання, руйнування, смерть та евакації. Багато, надто багато солдатів з обох боків уже загинуло , як і мирних жителів України", - наголосив гендиректор видання.

Очільник DW наголосив, що   редакція вважає своїм завданням - залишатися у діалозі з людьми в Росії.

"У такому діалозі іноді не обійтися без неприємної правди. Росія – найбільша країна у світі. Їй точно не потрібно ще більше території, зате потрібно більше добробуту та прав для її громадян, шансів на майбутнє її дітей. Майбутнє без війни та загрози в Європі. Давайте всі разом зробимо внесок у те, щоб зв'язок між нами не обірвався повністю", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, на початку лютого МЗС РФ оголосило про припинення роботи в країні німецької міжнародної мовної компанії "Німецька хвиля" (Deutsche Welle). Так російська влада відповіла на заборону мовлення телеканалу RT DE у Німеччині.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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