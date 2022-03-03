Гендиректор DW закликав громадян РФ "залишатися в діалозі, у якому іноді не обійтися без неприємної правди"

Генеральний директор Deutsche Welle Петер Лімбург звернувся до громадян Російської Федерації, яка атакувала Україну.

Звернення опубліковане на сайті видання російською мовою.

Лімбург засудив війну і закликав залишатися у діалозі. Він також розповів про завдання DW.

"Дорогі друзі DW у Росії! Після вимушеного закриття нашого корпункту в Москві на початку лютого ситуація для вільної журналістики у вашій країні з кожним днем ставала дедалі важчою. Ми виходимо з того, що блокада в інтернеті російською владою DW та інших міжнародних ЗМІ стає дедалі ймовірнішою. Я дуже жалкую про це і прошу по можливості використати способи обходу цензури в інтернеті, щоб ви могли читати, бачити та чути нас. Потрібну для цього інформацію ви можете знайти тут", - сказав він.

Лімбург наголосив, що Deutsche Welle - це незалежна міжнародна медіакомпанія з Німеччини, це - не урядове ЗМІ.

"Громадяни Росії, у ці скрутні часи конфронтації ми хочемо забезпечувати вас незалежною інформацією. І для цього необхідно чітко сказати: важкі бої в Україні – це наслідок агресії, яку розпочали за наказом президента Путіна і за яку він несе відповідальність. Це не спецоперація проти нібито нацистів. Це - напад, що тягне за собою неймовірне страждання, руйнування, смерть та евакації. Багато, надто багато солдатів з обох боків уже загинуло , як і мирних жителів України", - наголосив гендиректор видання.

Очільник DW наголосив, що редакція вважає своїм завданням - залишатися у діалозі з людьми в Росії.

"У такому діалозі іноді не обійтися без неприємної правди. Росія – найбільша країна у світі. Їй точно не потрібно ще більше території, зате потрібно більше добробуту та прав для її громадян, шансів на майбутнє її дітей. Майбутнє без війни та загрози в Європі. Давайте всі разом зробимо внесок у те, щоб зв'язок між нами не обірвався повністю", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, на початку лютого МЗС РФ оголосило про припинення роботи в країні німецької міжнародної мовної компанії "Німецька хвиля" (Deutsche Welle). Так російська влада відповіла на заборону мовлення телеканалу RT DE у Німеччині.