Кадиров пообіцяв по $500 тис. за "голови командирів українських націоналістів"

Глава Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв нагороду у розмірі 500 тисяч доларів за голову кожного командира українських націоналістів.

Про це Кадиров заявив у своєму телеграм-каналі.

"Оголошується нагорода за голови командирів українських націоналістів: бандерівців, "Азова", дудаєвського батальйону шайтанів. Кажу це не як чиновник, а як доброволець від імені патріотів Росії, таких самих добровольців, які мають фінансові можливості і виявили бажання виплатити по 500 тисяч доларів за голову кожного командира", – повідомив він.

Кадиров також звернувся до керівництва Збройних сил і Служби безпеки України. За його словами, вони "мали розібратися в ситуації" і разом з російськими військовими "викинути нацистську шакалячу погань з території України".

"Але чомусь ви більше злякалися бандерівців. Не бійтеся їх! Поруч із російськими військовими вам не повинно бути страшно. Навпаки, ви тільки прискорите процес без втрат у лавах армії та мирного населення, без руйнування міст", – зазначив глава Чечні.

На думку Кадирова, президентові України Володимиру Зеленському слід зрозуміти, що "його не врятують жодні бункери". Український лідер "особисто відповідає за загибель українських солдатів", – вважає Кадиров. "Вихід із ситуації один – повне виконання умов російської сторони", – переконаний Кадиров.

Як відомо, кадировці беруть участь у "спецоперації" в Україні у складі російських військ. Про їхню діяльність Кадиров регулярно розповідає у своєму телеграм-каналі.

Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу. Убито генерала Магомеда Тушаєва – командира 141 моторизованого полку Росгвардії Чечні.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Росія відправила в Україну чеченських військовослужбовців для ліквідації президента Володимира Зеленського. Утім представники російської Федеральної служби безпеки, які не підтримують вторгнення Росії в Україну, повідомили про це українським спецслужбам. У результаті частину кадировців ліквідовано, решта – "під прицілом".