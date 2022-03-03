Російські ЗМІ поширюють фейки про те, що мешканці Херсонщини просять прийняти область у Росію, - ОДА

Обласна адміністрація звернулася до жителів Херсонщини з проханням довіряти інформації з офіційних джерел.

Російські окупанти і медіа країни-агресора почали розповсюджувати фейки про те, що жителі Херсонщини просять прийняти область до РФ.

Про це повідомили на Facebook-сторінці ОДА.

"Наразі рашисти та рашистські ЗМІ пишуть нібито до них надходять звернення та телефонні дзвінки з Херсонщини з проханням прийняти область до Росії! Не вірте жодній інформації, яку бачите не на офіційних джерелах! Це фейк", - повідомили в адміністрації.

Нагадаємо, очільник Херсонської ОДА Геннадій Лагута повідомив, що російські окупаційні війська повністю зайняли будівлю Херсонської обласної державної адміністрації. Та місцева влада не залишила виконувати свої обов'язки.

Сьогодні, 3 березня, російські військові почали встановлювати по місту розтяжки. Зокрема, біля будівлі ТРК "Скіфія". Городян закликали бути обережними.