Ворог обстріляв блокпост і застосовує зброю до населення, до міста наближається понад сотня одиниць важкої техніки, повідомив міський голова Енергодара.

Міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти обстрілюють місто.

Про це він написав у своєму Telegram.

"Ворог на великій колоні військової техніки обстріляв блокпост та застосовує зброю проти мирного населення!" - написав Орлов.

Міський голова Енергодара закликав людей залишатися вдома.

"На місто суне ворожа колона - більше 100 одиниць важкої техніки. Залиште негайно вулиці. Відійдіть від вікон. Не користуйтеся ліфтами", - наголосив Орлов.

Невдовзі він повідомив, що "на блокпосту триває бій. Наші хлопці чинять супротив і роблять все від них залежне, щоб далі ворог не пройшов. За попередньою інформацію, на бул. Каштановий під час обстрілу постраждали кілька будинків".

Оновлення 17.36. Дмитро Орлов повідомив, що ворожий снаряд влучив на територію 2 школи.

Нагадаємо, 1 березня російські війська підійшли до блокпоста Енергодара. За словами міського голови Дмитра Орлова, сторони провели перемовини.

Після зустрічі з російськими окупантами міський голова Енергодара написав у своєму Telegram-каналі, що "уже втретє!!! Енергодар стає щільною стіною на в’їзді до міста, блокуючи вхід окупантам. Тисячі людей прийшли показати, що їх НЕ ПОТРІБНО рятувати... Результати станом на зараз. Уже вкотре наполегливо рекомендовано непрошеним "гостям" не підходити до міста".