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Заступник командувача Об’єднаних сил очолив Державну спеціальну службу транспорту

Відповідний указ видав Президент України.

Заступник командувача Об’єднаних сил очолив Державну спеціальну службу транспорту
Богдан Бондар
Фото: Радио Свобода

Заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар тепер очолюватиме Державну спеціальну службу транспорту.

Відповідний указ видав Володимир Зеленський, йдеться на сайті Президента України.

"Призначити генерал-майора БОНДАРА Богдана Володимировича Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться в тексті документа.

ДССТ є спеціалізованим державним органом транспорту у складі Міністерства оборони, який призначений для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час і в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Нагадаємо, Верховна Рада перепідпорядкувала ДССТ від Міністерства інфраструктури Міністерству оборони України в грудні 2017 року.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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