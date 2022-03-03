Заступник командувача Об’єднаних сил очолив Державну спеціальну службу транспорту

Заступник командувача Об’єднаних сил Богдан Бондар тепер очолюватиме Державну спеціальну службу транспорту.

Відповідний указ видав Володимир Зеленський, йдеться на сайті Президента України.

"Призначити генерал-майора БОНДАРА Богдана Володимировича Головою Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту", - йдеться в тексті документа.

ДССТ є спеціалізованим державним органом транспорту у складі Міністерства оборони, який призначений для забезпечення стійкого функціонування транспорту в мирний час і в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Нагадаємо, Верховна Рада перепідпорядкувала ДССТ від Міністерства інфраструктури Міністерству оборони України в грудні 2017 року.