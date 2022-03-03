Залужний: Росія мобілізує мешканців ОРДЛО, щоб кинути їх на штурм Одеси та Києва

Зараз мобілізованих перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край і тимчасово окупований Крим. Ще частину - в Бєлгород.

Командувач Збройних сил України, генерал-лейтенант Валерій Залужний повідомив, що російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей і формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території. Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Більшість мобілізованих, з його словами, мають російські паспорти.

"Зараз частину наших земляків перекидають через територію Ростовської області, через Краснодарський край і тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси. Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні як гарматне м’ясо", - зазначив Залужний.

"Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-й армії ЗС РФ", - додав командувач ЗСУ.

Нагадаємо, раніше захисники України взяли в полон групу представників збройних формувань Російської Федерації, які виявилися мобілізованими мешканцями окупованих територій Донбасу, серед них - слюсарі, вчителі та соцпрацівники.