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61-річний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України

Громадяни РФ починають усвідомлювати злочинність і диктатуру своєї влади.

61-річний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з РФ на боці України

61-річний корінний росіянин з Тверської області прийшов до СБУ, щоб воювати з військами Російської Федерації на боці України.

Таке рішення він ухвалив свідомо, розуміючи, хто є загарбником і окупантом на території України, повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

"Я не маю бойового досвіду, але зі зброєю в руках піду захищати українську незалежність! Закликаю російських солдатів не виконувати злочинних наказів, не йти воювати! Схаменіться, подумайте про матерів і ваших рідних", – закликав чоловік співвітчизників.

Як повідомляли, вчора троє полонених російських силовиків, які йшли захоплювати Київ, дали пресконференцію. Вони перепросили народ України і додали, що зрозуміють, якщо їм не буде прощення. Також вони готові нести будь-яке справедливе покарання.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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