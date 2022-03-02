"Ми принесли горе на цю землю.. Я не знаю, як це можна спокути... Будь-який вирок, ми готові все прийняти".

Троє російських поліцейських, яких відправили воювати проти України разом із збройними силами РФ, дали пресконференцію в інформагентстві УНІАН в Києві.

Вони розповіли, що усі троє - співробітники поліції, яких на початку лютого Росія відправила на навчання в Білорусь.

"Ми усі є поліцейськими, співробітниками поліції Російської Федерації. Я представляю підрозділ спеціального загону швидкого реагування у званні підполковника на посаді старшого оперуповноваженого УВС. Звати мене Остахов Дмитро Михайлович. 30.09.74 р.н.", - розповів один із затриманих.

Полонений росіянин Остахов Дмитро

Другий затриманий розповів, що він - інспектор групи інформації і документування підрозділу ОМОНу, загону особого підрозділу поліції, з міста Новокузнецьк. Спіридонов Євген Вікторович. 11. 09. 1985 р.н.

Полонений росіянин Спиридонов Євген

Третій росіянин - це старший сержант поліції ОМОНу міста Новокузнецьк по Кемеровській області Плотніков Євген Віталійович 08.11.1984. р.н.

Полонений росіянин Плотніков Євген

"У лютому цього року нас зібрали на навчання в Білорусі. А 24 лютого - дали злочинний наказ висуватися на територію України.... Наказ нам дало наше командування, він надійшов від уряду, від верховного головнокомандувача Володимира Путіна", - розповів затриманий Спиридонов.

За його словами, вони мали зайти в Київ і допомагати російській армії у захопленні столиці України - у тому числі придушувати спротив мирного населення, аж до арештів, фізичних примусівта розстрілів.

"Як ми пізніше зрозуміли, підготовка до вторгнення в Україну здійснювалась заздалегідь, з минулого року. Тоді також на "навчання" збирали усі підрозділи Росгвардії, ОМОН, СОБР та ЗС РФ. Також до складу входили силовики Чечні та Дагестану", - додав Плотніков.

Остахов також розповів, що за усіма правилами, поліція не має права виконувати будь-які завдання на території іншої країни, тому вони вважали, що перебуватимуть на навчаннях на території Білорусі. Потім швидко їх перекинули в Україну, де дали завдання - йти на Київ.

Остахов також заявив, що зрозумів, що їм віддали наказ - розстрілювати українців, а не здійснювати "спецоперацію" щодо їх "звільнення від нацистів". Він також зазначив, що одним із факторов "прозріння" для нього стало те, що відомі боксери Олександр Усик та Василь Ломаченко вступили до тероборони на захист України. Він також пояснив, що в російських ЗМІ діє ворожа антиукраїнська пропаганда.

"Це була інформація однобока... Ми до кінця не розуміли. Ми зрозуміли лише тоді... Ну я для себе все зрозумів, коли ми сюди зайшли, я подивився виступ боксеров ваших... Усік та Ломаченко - це мої улюбленці, просто герої... Ці люди говорять, що ми вас сюди не звали. І мені стало реально соромно, що ми прийшли сюди... Мені соромно за це. Я не знаю, чому ми так вчинили... Точніше знаю, ми мало знали, мало думали.. Ми принесли горе на цю землю.. Я не знаю, як це можна спокути... Будь-який вирок, ми готові все прийняти", - сказав Остахов.

Російський підполковник вибачився перед народом України і додав, що зрозуміє, якщо їм не буде прощення. Він також заявив, що готовий нести будь-яке справедливе покарання.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна пропонує російським солдатам зробити вибір: загинути або отримати амністію і компенсацію.