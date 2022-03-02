Створено гарячу лінію для охочих надати гуманітарну допомогу

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тімошенко у своему Telegram-каналі оприлюднив номери телефонів Державної гарячої лінії для бажаючих надати гуманітарну допомогу населенню або підтримати українських військових та бійців територіальної оборони.
Для дзвінків з України (безкоштовно): 0 800 202 600
Для дзвінків з інших країн (номер також може використовуватись для дзвінків з України за тарифами відповідного оператора зв’язку): +380 44 237 00 02.
«Дякуємо за ваш внесок в Перемогу! Слава Україні!», - сказав Тимошенко.