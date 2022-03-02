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У парламенті готують законопроєкт про націоналізацію російського майна в Україні, - пресслужба ВР

Над цим питанням працює Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку.

У парламенті готують законопроєкт про націоналізацію російського майна в Україні, - пресслужба ВР
Фото: Максим Марусенко

У Верховній Раді України працюють над законопроєктом, який дозволить націоналізувати все майно, об’єкти, кошти і вклади РФ, які перебувають на території України.

Про це повідомили в пресслужбі українського парламенту.

"Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку продовжує активно працювати та вживати усіх заходів для якомога швидшої перемоги над ворогом. Наразі Комітет у тісній співпраці з Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади працюють над законопроектом", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, очільниця Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук 26 лютого повідомила, що все конфісковане митницею майно передадуть Збройним силам України.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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