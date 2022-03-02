Пенсійний фонд отримав кошти для початку виплат пенсій у березні, зокрема підвищених та військових

І нагадав, як зробити це тим, хто отримував їх через Укрпошту, але тимчасово переїхав.

Пенсійний фонд України профінансував 8,2 млрд грн, що забезпечить початок виплати пенсій за березень 2022 року.

Про це повідомляють на офіційній сторінці Фонду в соцмережі "Фейсбук".

"Пенсійний фонд України профінансував 8,2 млрд грн, що забезпечить початок виплати пенсій за березень 2022 року в перерахованих розмірах", - сказано в повідомленні.

Як уточнено на сайті Верховної Ради України з посиланням на голову Комітету ВРУ з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галину Третьякову, Пенсійний фонд України провів нарахування пенсій за березень 2022 року та розпочав передачу відомостей уповноваженим на виплату пенсій банкам й АТ "Укрпошта".

"Профінансовано 8,2 мільярда гривень, у тому числі 4,5 мільярди гривень на виплату військових пенсій. Зарахування на рахунки розпочато в установленому порядку", - зазначено в тексті повідомлення.

Зокрема, нарахування пенсій відбулося відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2022 року № 118 "Про індексацію пенсій та заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2022 році" - із застосуванням збільшеного на 14% показника середньої заробітної плати, який враховується для обчислення пенсії.

"Уперше із застосуванням цього показника збільшуються пенсії військовим. У результаті підвищення отримають пів мільйона одержувачів, і середній розмір такого підвищення складе 705 гривень", - зазначено в повідомленні парламенту.

Загалом підвищені пенсії отримають понад 10 млн людей.

Так, щомісячні компенсаційні виплати додатково до пенсії для людей старших за 75 років – а таких громадян в Україні 2,2 мільйона – також підвищуються. Особи 80 + отримають 570 гривень замість 500, а віком від 75 до 80 років – 456 гривень замість 400.

"У разі тимчасової зміни фактичного місця проживання одержувача, якому пенсія виплачувалася АТ «Укрпошта», громадянин може звернутися до органів Пенсійного фонду України особисто, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку, та отримати пенсію шляхом переказу коштів без відкриття рахунка в банку", – зазначають парламентарі.

Водночас виплату пенсії в березні буде забезпечено у визначені законодавством строки з урахуванням особливостей, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 162 "Про особливості виплати та доставки пенсій, грошових допомог на період введення воєнного стану".

Зокрема, за потреби виплатний період може бути продовжено і після 25 числа.