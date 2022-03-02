Платіжні картки банків РФ і Білорусі заборонено в Україні, - нагадує НБУ

Зарахування коштів на рахунки та приймання для оплати відтепер неможливе.

Платіжні картки, емітовані банками Російської Федерації та Республіки Білорусь, відтепер не працюють в Україні.

Про це повідомляє офіційний сайт Нацбанку.

Так, Національний банк України з 1 березня 2022 року заборонив:

зарахування коштів на рахунки клієнтів – фізичних осіб за переказами, ініційованими з використанням платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь;

приймання в Україні платіжних карток, емітованих банками Російської Федерації та Республіки Білорусь (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки).

«Фінансова підтримка збройної агресії проти України має бути зупинена. Картки банків держав-агресорів не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їх прибічників. Заборона приймання карток банків Росії та Білорусі є нашим черговим кроком у фінансовій обороні України», – підкреслив заступник голови Національного банку України Олексій Шабан.

Нагадаємо, що Національний банк також звернувся до міжнародних платіжних систем Visa та Masterсard з вимогою зупинити обслуговування платіжних карток, емітованих банками-резидентами Російської Федерації.

Нагадаємо, голова НБУ Кирило Шевченко звернувся до МВФ з пропозицією обмежити РФ і Білорусь у доступі до ресурсів Фонду.