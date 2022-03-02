НБУ дозволив знімати до 30 тис. грн на день готівкою з рахунку в іноземній валюті

Регулятор з 1 березня послабив низку заборон на операції в іноземній валюті.

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті.

Так, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тис. грн на день, повідомляє пресслужба регулятора.

Крім того, Національний банк визначив, що:

без обмежень надалі здійснюватиметься зняття готівкової іноземної валюти з рахунків підприємств та установ, що забезпечують виконання мобілізаційних планів (завдань) уряду та на підставі окремих дозволів НБУ;

зняття готівкової валюти у філіях і відділеннях банків, що розташовані на територіях, які перебувають під загрозою окупації Росією, здійснюватиметься у межах залишку коштів на рахунку за умови їхньої наявності. Рішення про видачу коштів ухвалюватиметься керівником філії або відділення банку.

Крім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку винятків для заборони, що стосується здійснення транскордонних переказів валютних цінностей з України за дорученням клієнтів.

У пресслужбі регулятора наголосили, що НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном.

Національний банк також заборонив зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Також заборонено приймати в Україні електронні платіжні засоби (зокрема перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

Національний банк України також:

встановив рекомендації щодо здійснення інкасації. Зокрема, рекомендовано банкам у першу чергу здійснювати інкасацію суб’єктів господарювання сфери роздрібної торгівлі за умови безвідмовного прийняття цими бізнес-суб’єктами платіжних карток для оплати в усіх торговельних точках;

розширив перелік винятків для заборони, що стосується здійснення уповноваженими установами торгівлі валютними цінностями за дорученням клієнтів;

встановив, як визначатиметься курс, за яким уповноважені установи здійснюватимуть операції з купівлі за дорученням клієнтів (які є дозволеними) та продажу безготівкової іноземної, а також купівлю у клієнтів готівкової іноземної валюти;

уточнив порядок здійснення валютного нагляду;

визначив особливості операцій з банками з купівлі та продажу доларів США та євро, що здійснюються Національним банком, і курс для таких операцій.

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 1 березня 2022 року № 30 “Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18”, що набула чинності з 1 березня 2022 року.