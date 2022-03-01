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Держфінмоніторинг ініціює внесення Росії до санкційного списку

За розповсюдження зброї масового знищення.

Держфінмоніторинг ініціює внесення Росії до санкційного списку
Фото: ЕРА/UPG

Державна служба фінансового моніторингу України внесе Росію до санкційного списку країн, які сприяють поширенню зброї масового знищення. Про це повідомляється на сторінці Держфінмоніторингу в мережі Facebook.

"Продовжуємо вживати всебічних заходів з метою подальшої ізоляції Росії на міжнародній арені у зв’язку із кричущими порушеннями нею основоположних принципів та норм міжнародного права", - йдеться у дописі.

Державною службою фінансового моніторингу України ініційовано звернення до президента Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) із закликом:

  • визнати Російську Федерацію, як країну, яка своїми діями здійснює розповсюдження зброї масового знищення та внести її до відповідного санкційного списку FATF;
  • виключити Росію з членів FATF.

Також, враховуючи, що дії Російської Федерації вважаються злочинами тероризму та розповсюдження зброї масового знищення відповідно до ряду конвенцій, Держфінмоніторингом ініційовано звернення до Голови Егмонтської групи та Виконавчого секретаря Егмонтської групи із наполегливим закликом виключити Росію, як члена Егмонтської групи, з Егмонтської групи підрозділів фінансової розвідки.

Нагадаємо, FATF - міжнародна організація, що займається питаннями відмивання брудних грошей у світі. Егмонтська група об’єднує фінансові розвідки різних країн для боротьби з незаконними фінансовими операціями.

Олександр ДемченкоОлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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